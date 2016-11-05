«Коламбус» забросил 10 безответных шайб «Монреалю», Бобровский отразил все 30 бросков

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно переиграли «Монреаль».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 10:0 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Сет Джонс и Дэвид Савар, а Джош Андерсон, Скотт Хартнелл, Кэм Аткинсон и Ник Фолиньо оформили по дублю.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 30 бросков из 30.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду более 14 минут, нанес два броска, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл почти 18 минут, окончив матч с показателем полезности «минус четыре».

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 22 минуты, схлопотал две минуты штрафа, совершил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Коламбус» набрал 11 очков. У «Монреаля», проигравшего лишь второй матч в сезоне, осталось 19 очков. Он по-прежнему лидирует в сводной таблице НХЛ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 6 ноября в 02:05 (мск) в гостях сыграет с «Сент-Луисом», а «Монреаль» 6 ноября в 02:05 (мск) примет «Филадельфию».