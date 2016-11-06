День в истории. Дмитрию Тяпушкину – 52 года!

6 ноября своей 52-й день рождения отмечает советский, российский и украинский футболист Дмитрий Тяпушкин – бывший вратарь, а ныне тренер.

На высшем уровне Дмитрий Тяпушкин выступал за харьковский «Металлист», тернопольскую «Ниву», московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо». В 1994 году в составе «Спартака» Дмитрий Тяпушкин стал чемпионом России, а в 1997-м, выступая за «Динамо», был признан вратарем года.

Будучи тренером Дмитрий Альбертович работал в саратовском «Соколе» (в этом клубе Тяпушкин завершил карьеру), дубле московского ЦСКА, клубе «МВД России», белгородском «Салюте», «Крыльях Советов» и «Мордовии».