День в истории. Дмитрию Тяпушкину – 52 года!
6 ноября своей 52-й день рождения отмечает советский,
российский и украинский футболист Дмитрий Тяпушкин – бывший вратарь, а ныне
тренер.
На высшем уровне Дмитрий Тяпушкин выступал за харьковский
«Металлист», тернопольскую «Ниву», московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо». В
1994 году в составе «Спартака» Дмитрий Тяпушкин стал чемпионом России, а в
1997-м, выступая за «Динамо», был признан вратарем года.
Будучи тренером Дмитрий Альбертович работал в саратовском
«Соколе» (в этом клубе Тяпушкин завершил карьеру), дубле московского ЦСКА,
клубе «МВД России», белгородском «Салюте», «Крыльях Советов» и «Мордовии».
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