Андрей Тихонов: Зачем мы летели сюда 4,5 часа, если судья засчитал гол «Динамо» из метрового офсайда?
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тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями после матча против
московского «Динамо» в 20-м туре ФНЛ. Напомним, что игра завершилась вничью
(2:2).
«По статистике «Динамо»
много пропустило со стандартов. Показывали ребятам, как это выглядит.
Акцентировали внимание на этом моменте, что нужно точные подачи делать,
доигрывать до конца каждый стандарт. Мы выглядели довольно неплохо и в целом по
игре.
Если в наши ворота будут засчитывать такие голы, как второй сегодня… Для чего мы летим сюда 4,5 часа, тренируемся, готовимся? Я понимаю, что человек может не заметить, но тут игрок в метровом офсайде стоял. Я не говорю, что это обязательно предвзято, но все это влияет на результат, на положение в таблице», - цитирует Тихонова «Чемпионат.com».
У хозяев поля оба гола забил защитник Иван Темников (12-я и 44-я минуты). В обоих случаях ему ассистировал лучший бомбардир первенства Кирилл Панченко. У гостей дублем отметился Илья Гультяев (31-я и 50-я). Бело-голубые с 44 очками продолжают лидировать в таблице первого дивизиона, красноярцы с 31 баллом - на четвертой позиции.
В следующем туре «Динамо» 9 ноября сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Енисей» в тот же день примет «Балтику».
Матч
Голы
Темников 12 (1:0). Гультяев 31 (1:1). Темников 44 (2:1). Гультяев 50 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Рыков, Морозов, Хольмен, Козлов, Сапета, Кузьмин (Драгун, 37), Ташаев (Маркелов, 46), Луценко (Бечирай, 68), Панченко
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Гультяев, Васильев, Фатуллаев, Алиев (Нивалдо, 64), Иванов, Ломакин (Комков, 84), Козлов (Кичин, 90), Камеш
Предупреждения:
Темников, 41 - Чичерин, 21; Гультяев, 42; Нивалдо, 90
Место и дата
05 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция