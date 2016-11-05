Андрей Тихонов: Зачем мы летели сюда 4,5 часа, если судья засчитал гол «Динамо» из метрового офсайда?

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями после матча против московского «Динамо» в 20-м туре ФНЛ. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«По статистике «Динамо» много пропустило со стандартов. Показывали ребятам, как это выглядит. Акцентировали внимание на этом моменте, что нужно точные подачи делать, доигрывать до конца каждый стандарт. Мы выглядели довольно неплохо и в целом по игре.



Если в наши ворота будут засчитывать такие голы, как второй сегодня… Для чего мы летим сюда 4,5 часа, тренируемся, готовимся? Я понимаю, что человек может не заметить, но тут игрок в метровом офсайде стоял. Я не говорю, что это обязательно предвзято, но все это влияет на результат, на положение в таблице», - цитирует Тихонова «Чемпионат.com».

У хозяев поля оба гола забил защитник Иван Темников (12-я и 44-я минуты). В обоих случаях ему ассистировал лучший бомбардир первенства Кирилл Панченко. У гостей дублем отметился Илья Гультяев (31-я и 50-я). Бело-голубые с 44 очками продолжают лидировать в таблице первого дивизиона, красноярцы с 31 баллом - на четвертой позиции.

В следующем туре «Динамо» 9 ноября сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Енисей» в тот же день примет «Балтику».