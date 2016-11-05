Александр Бубнов: Ничья была бы более справедливым результатом матча «Томь» - «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 13-го тура чемпионата России «Томь» - «Спартак». Напомним, что красно-белые победили со счетом 1:0.

«Не могу сказать, что «Спартак» в этом матче владел внушительным преимуществом, и отсутствие большого количества моментов у ворот «Томи» это подтверждает. Пожалуй, можно сказать, что игра получилась равной и представляла собой борьбу за инициативу. Нельзя не отметить и качество газона, которое попросту не позволяло «Спартаку» играть в привычный футбол с контролем мяча. «Томи» же с уклоном в высокий прессинг это обстоятельство было только на руку.

Думается, ничья выглядела бы более справедливым результатом, хотя нужно учитывать и ход матча, который сильно зависел от забитого мяча. Красно-белым удалось открыть счет перед самым перерывом, что наверняка психологически подломило хозяев. «Спартак» же, как это часто бывает у итальянских команд, принял решение играть по счету. Не забей Фернандо, и на второй тайм москвичи вышли бы такими же заряженными на победу, как и в первом», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

«Спартак» довел встречу до победы и упрочил свое лидерство в чемпионате России. «Томь» в свою очередь находится в зоне вылета (15-е место). Безвыигрышная серия сибиряков достигла шести матчей. Отметим, что в текущем сезоне команда Валерия Петракова одержала только две победы.

20 ноября в 14-м туре «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с пермским «Амкаром», а «Томь» днем ранее примет грозненский «Терек».