Погорилая победила в одиночном катании на Гран-при в Москве, Радионова – вторая Липницкая – последняя

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Липницкая прервала произвольную программу из-за травмы на Гран-при в Москве и опустилась на последнее место Российская фигуристка Юлия Липницкая из-за травмы была вынуждена прервать произвольную программу на этапе Гран-при в Москве из-за травмы. У спортсменки, по всей видимости, проблемы с коленом.

Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при» Боброва/Соловьев и Коляда бьют личные рекорды, Погорилая опять «топит лед» и другие события в обзоре первого дня московского «Гран-при».

Елена Радионова: К каждому сезону стараюсь делать разные программы, чтобы не быть в одном образе Российская фигуристка Елена Радионова после короткой программы на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве заявила, что в межсезонье поменяла свой стиль.

Алексей Урманов: Юля справилась, мы довольны Тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов оценил выступление фигуристки в короткой программе на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве.

Погорилая лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Радионова – вторая, Липницкая – третья На этапе Гран-при по фигурному катанию в одиночном катании у женщин спортсменки показали короткую программу. Три первых места занимают российские спортсменки Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая.

Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова? В пятницу на московской арене «Мегаспорт» стартует российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Представляем четыре главные интриги.

Липницкая, Радионова и Погорилая провели официальную тренировку на московском «Гран-при» Олимпийская чемпионка 2014 года в команде Юлия Липницкая, бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 Елена Радионова и бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая опробовали лед московской арены «Мегаспорт» в преддверии российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию, который стартует в пятницу.

Инна Гончаренко: Радионова подходит к этапу Гран-при в Москве в хорошем настроении Российский тренер Инна Гончаренко сообщила, что ее подопечная – российская фигуристка Елена Радионова в хорошем настроении подходит к московскому этапу Гран-при и рассчитывает на удачное выступление.

Алексей Мишин: Насчет формы Липницкой ничего сказать не могу, она готовится выступить в Москве Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию.

Виталий Мутко: Уверен, что Липницкая вернется на свой уровень Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что Юлии Липницкой нужно дать немного времени для возвращения на свой прежний уровень.

Липницкая ищет пару? Обозреватель «Советского спорта» – о том, как Юлию Липницкую приглашают перейти в парное катание, и что из этого может выйти.

Липницкая не выступит на Skate America-2016 Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая исключена из списка участниц первого этапа серии Гран-при текущего сезона.

Анна Погорилая: Один раз назвала тренера на «ты». После этого бегала кросс Бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 – об экспрессии и страданиях в программе, отношениях с тренером и первом турнире сезона.

Когда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не Асада Россиянка Анна Погорилая упустила шанс выиграть турнир «Финляндия Трофи» – но и Мао Асада, ее главная соперница, чемпионкой не стала.

«Финляндия трофи». Осмонд – первая, Погорилая – третья, Туктамышева осталась четвертой Российские фигуристки Анна Погорилая и Елизавета Туктамышева заняли третье и четвертое места на турнире «Финляндия трофи».

Анна Погорилая: Прыжки в короткой программе на «Финляндия Трофи» старалась делать аккуратно Российская фигуристка, лидирующая на турнире «Финляндия Трофи», рассказала, что старалась максимально хладнокровно исполнить прыжковую часть своей короткой программы.

Лед расплавился. Экспрессивная Анна Погорилая вышла в лидеры «Финляндия Трофи» Россиянка стала звездой первого дня турнира в Эспоо, исполнив огненное танго и опередив всех соперниц, в том числе знаменитую Мао Асаду.

Погорилая лидирует на турнире в Финляндии, опережая Асаду Российская фигуристка с почти безошибочным прокатом заметно обошла трехкратную чемпионку мира.

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