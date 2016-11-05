Погорилая победила в одиночном катании на Гран-при в Москве, Радионова – вторая Липницкая – последняя
На этап Гран-при по
фигурному катанию в Москве (Россия) завершились соревнования по одиночному
катанию у женщин. Первое место заняла россиянка Анна Погорилая.
Победительница набрала по
итогам короткой и произвольной программ 215,21 балла. Второй стала ее соотечественница
Елена Радионова – 195,60 балла. Третьей стала американка Кортни Хикс – 182,98 балла.
Еще одна российская спортсменка Юлия Липницкая после короткой программы
занимала третье место, но из-за травмы не смогла в полной мере исполнить
произвольную программу и в итоге стала последней (148,46).
Москва (Россия)
Фигурное катание. Гран-при
Одиночное катание
Женщины
Итоговый результат
1. Анна Погорилая (Россия) - 215,21
2. Елена Радионова (Россия) - 195,60
3. Кортни Хикс (США) - 182,98
...12. Юлия Липницкая (Россия) - 148,46