Подмосковное «Динамо» уступило «Газпрому-Югре»
Подмосковное
«Динамо» проиграло на своей площадке «Газпрому-Югре» из Югорска в матче шестого
тура чемпионата России по мини-футболу.
Встреча,
прошедшая в субботу в Щелково, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У
победителей мячи забили Катата, Даниил Давыдов, Дмитрий Лысков и вратарь Звиад
Купатадзе. У хозяев отличились Робиньо и Сергей Сергеев.
Таким
образом, «Газпром-Югра» набрал 17 очков и вышел на третье место в турнирной
таблице. У «Динамо» осталось 14 очков. Подмосковный клуб идет шестым.
6
ноября «Динамо» и «Газпром-Югра» проведут повторный матч тура.
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