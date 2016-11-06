Подмосковное «Динамо» уступило «Газпрому-Югре»

Подмосковное «Динамо» проиграло на своей площадке «Газпрому-Югре» из Югорска в матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Щелково, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У победителей мячи забили Катата, Даниил Давыдов, Дмитрий Лысков и вратарь Звиад Купатадзе. У хозяев отличились Робиньо и Сергей Сергеев.

Таким образом, «Газпром-Югра» набрал 17 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. У «Динамо» осталось 14 очков. Подмосковный клуб идет шестым.

6 ноября «Динамо» и «Газпром-Югра» проведут повторный матч тура.