Казанский «Зенит» на выезде обыграл новосибирский «Локомотив»
Волейболисты казанского «Зенита» уверенно
обыграли новосибирский «Локомотив» в гостевом матче cедьмого тура чемпионата России.
Встреча,
прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:20,
25:20) в пользу казанцев. Матч продолжался менее полутора часов.
Таким
образом, «Зенит» набрал 18 очков и вышел в лидеры чемпионата России. У «Локомотива»
осталось 16 очков. Железнодорожники идут вторыми.
В
следующем туре «Зенит» 12 ноября сыграет в гостях с новоуренгойским «Факелом»,
в этот же день «Локомотив» примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска.
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