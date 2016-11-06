Андрей Червиченко: Если «Краснодар» не выиграет ближайшие три матча, то за Лигу Европы не зацепится

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии воскресной домашней встречи «Краснодара» с «Оренбургом» в 13-м туре РФПЛ оценил состояние команды Игоря Шалимова скозь призму ее гостевого поражения в матче Лиги Европы с «Шальке» (0:2).

- Это проблема нашего футбола, что так называемые подходы ничем не заканчиваются. «Краснодар» должен был хоронить «Шальке» еще до того момента, как немцы забили первый мяч: столько было моментов у Лаборде и других игроков. А у «Шальке» два момента - и два гола». У нашего клуба пять-шесть моментов - и ничего. Это разбазаривание моментов, в первую очередь, расхолаживает игроков, им кажется, что это будет длиться вечно - возможность забивать. Но соперник при грамотной игре, грамотной тактике может этим воспользоваться. Проблемы «Краснодара» сейчас налицо - команда хоть и входит в число записных фаворитов, но к тройке подобраться не может. На мой взгляд, если команда ближайшие три матча не выиграет, то она уже, возможно, и не зацепится на Лигу Европы, - сказал Червиченко «Советскому спорту».

Встреча «Краснодар» - «Оренбург» начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Быки» на данный момент с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата. После матча с уральцами они следующие два матча премьер-лиги также проведут дома - 20 ноября с «Уралом» и 27 ноября - с «Зенитом».