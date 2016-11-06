Ан и Елистратов выиграли по бронзе на этапе КМ в Калгари

Шестикратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан стал третьим на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в канадском Калгари.

В субботу Ан показал третье время - 40,334 секунды. Первым стал канадец Самуэль Жирар (40,125), вторым - китаец У Дацзин (40,220).

На дистанции 1500 метров россиянин Семён Елистратов также стал третьим, показав на финише 2 минуты 13,744 секунды. Победу одержал голландец Шинки Кнегт (2.13,490), второе место у представителя Израиля Владислава Быканова (2.13,620).

Этап в Калгари завершится в воскресенье.