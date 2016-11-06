Ан и Елистратов выиграли по бронзе на этапе КМ в Калгари
Шестикратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Ан стал
третьим на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку, который
проходит в канадском Калгари.
В субботу Ан показал третье время - 40,334 секунды. Первым
стал канадец Самуэль Жирар (40,125), вторым - китаец У Дацзин (40,220).
На дистанции 1500 метров россиянин Семён Елистратов также
стал третьим, показав на финише 2 минуты 13,744 секунды. Победу одержал
голландец Шинки Кнегт (2.13,490), второе место у представителя Израиля
Владислава Быканова (2.13,620).
Этап в Калгари завершится в воскресенье.
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