Шайба и пас Кучерова помогли «Тампе-Бэй» переиграть «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Джерси».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Брайан Бойл, Виктор Хедман, Брэйден Пойнт и Никита Кучеров. У гостей отличился Деймон Сиверсон.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл более 15 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду более 16 минут, нанес два броска, один из которых оказался голевым, отдал результативный пас, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 11 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, совершил два силовых прима, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Таким образом, «Тампа-Бэй» набрала 15 очков, а у «Нью-Джерси» осталось 11 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 8 ноября в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Флоридой», а «Нью-Джерси» 7 ноября 02:05 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».