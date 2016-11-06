Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия- : -Россия
Футбол  Терек- : -Зенит
Футбол  ЦСКА- : -Амкар
Футбол  Ростов- : -Арсенал Тула
Хоккей  Финляндия- : -Швеция
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шайба и пас Кучерова помогли «Тампе-Бэй» переиграть «Нью-Джерси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Джерси».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Брайан Бойл, Виктор Хедман, Брэйден Пойнт и Никита Кучеров. У гостей отличился Деймон Сиверсон.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл более 15 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду более 16 минут, нанес два броска, один из которых оказался голевым, отдал результативный пас, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 11 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, совершил два силовых прима, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Таким образом, «Тампа-Бэй» набрала 15 очков, а у «Нью-Джерси» осталось 11 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 8 ноября в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Флоридой», а «Нью-Джерси» 7 ноября 02:05 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».

Матч

Тампа-Бэй - Нью-Джерси - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы:

Северсон (Зэйджак, Холл), 14:39 (0:1). Бойл (Хедман, Браун), 22:25 (1:1). Хедман 28:27 (2:1). Пойнт (Филппула, Кучеров), 45:01 (3:1 - бол.). Кучеров (Строльман, Стэмкос), 54:14 (4:1).

Место и дата

06 ноября 02:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мартин Бродо: На уровне НХЛ Василевский выглядит отличноЗнаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады Мартин Бродо дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и NHL.com/ru Павлу Лысенкову.Кучеров признан второй звездой дня в НХЛРоссийский форвард «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Сент-Луис», а «Тампа-Бэй» – «Айлендерс» и другие матчиВо вторник в регулярном чемпионате НХЛ прошли 12 матчей.Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс»В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:1.Джон Купер: Чем больше парни старались, тем хуже у них получалосьГлавный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:6).«Рейнджерс» разгромили «Тампу-Бэй», Кучеров сделал голевую передачу«Рейнджерс» одержали крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (6:1).20 сэйвов Василевского не спасли «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Нью-Джерси»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Тампу-Бэй».«Панарин очень жестко ругает себя – и набирает два очка». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Панарин очень жестко ругает себя – и набирает два очка». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Два очка Панарина и одно Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Нью-Джерси»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Чикаго».«Кучеров внезапно упал и получил травму. Что его подвело?» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Кучеров внезапно упал и получил травму. Что его подвело?» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Кучеров получил травму в матче с «Монреалем»Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (1:3) из-за травмы.«Монреаль» обыграл «Тампу», Марков сделал результативную передачуХоккеисты «Монреаля» переиграли «Тампу» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Куликов убивает Ворачека хитом, Ягр пляшет в образе фараона». 5 гвоздей (видео)«Куликов убивает Ворачека хитом, Ягр пляшет в образе фараона». 5 гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Тампа-Бэй» обыграла «Торонто», Кучеров набрал четыре очка, Наместников – два«Торонто» дома уступил «Тампе-Бэй» (3:7) в регулярном чемпионате НХЛ.Андрей Василевский: Бывают дни, когда люди ждут от меня чудаАндрей Василевский: Бывают дни, когда люди ждут от меня чудаКорреспондент «Советского спорта» в Оттаве взял интервью у голкипера «Тампы» Андрея Василевского.Гол и пас Наместникова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Оттаву»Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Тампе-Бэй».«Нью-Джерси» в овертайме дожал «Миннесоту»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Миннесоте».«Тампа-Бэй» по буллитам обыграла «Флориду», Кучеров набрал одно очкоМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Тапмой-Бэй» и «Флоридой» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 5:4 (Б).Андрей Василевский: В первом периоде пропустили после двух рикошетов, но потом проделали хорошую работуГолкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский рассказал о матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2).Пас Кучерова помог «Тампе-Бэй» одержать волевую победу над «Нью-Джерси»Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Джерси».

Тампа-Бэй
Тампа-Бэйкалендарьстатистика
Никита Кучеров
Никита Кучероввсе новости
Владислав Наместников
Владислав Наместниковвсе новости
Андрей Василевский
Андрей Василевскийвсе новости
Сергей Калинин
Сергей Калининвсе новости

Cпецпредложение