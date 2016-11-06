Шайба и пас Кучерова помогли «Тампе-Бэй» переиграть «Нью-Джерси»
Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Джерси».
Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены»,
завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Брайан Бойл, Виктор Хедман, Брэйден Пойнт и Никита Кучеров. У гостей отличился
Деймон Сиверсон.
Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел
весь матч в запасе.
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников
отыграл более 15 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем
полезности «плюс два».
Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду
более 16 минут, нанес два броска, один из которых оказался голевым, отдал
результативный пас, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем
полезности «плюс один».
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 11
минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, совершил два
силовых прима, окончив матч с показателем полезности «минус два».
Таким образом, «Тампа-Бэй» набрала 15 очков, а у «Нью-Джерси»
осталось 11 очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 8 ноября в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Флоридой», а «Нью-Джерси» 7 ноября 02:05 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».
Матч
Тампа-Бэй - Нью-Джерси - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы:
Северсон (Зэйджак, Холл), 14:39 (0:1). Бойл (Хедман, Браун), 22:25 (1:1). Хедман 28:27 (2:1). Пойнт (Филппула, Кучеров), 45:01 (3:1 - бол.). Кучеров (Строльман, Стэмкос), 54:14 (4:1).
Место и дата
06 ноября 02:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция