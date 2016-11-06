Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия- : -Россия
Футбол  Терек- : -Зенит
Футбол  ЦСКА- : -Амкар
Футбол  Ростов- : -Арсенал Тула
Хоккей  Финляндия- : -Швеция
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» дожать «Флориду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Флориду».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Александр Овечкин и Ларс Эллер, а Ти Джей Оши оформил дубль. У гостей по разу отличились Джаред Макканн и Райлли Смит.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду почти 17 минут, нанес один бросок в створ, совершил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл почти 20 минут, нанес шесть бросков, один из которых достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс три».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду более 16 минут, нанес один бросок в створ, совершил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Вашингтон» одержал пятую победу подряд, набрал 17 очков, а у «Флориды» осталось 11 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 9 ноября в 04:00 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Флорида» 8 ноября в 03:30 (мск) дома сыграет с «Тампой-Бэй».

Матч

Вашингтон - Флорида - 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Голы:

МакКэнн (Петрович, Мальгин), 5:17 (0:1). Оши (Овечкин), 30:40 (1:1). Смит (Демерс, Трочек), 42:32 (1:2 - бол.). Овечкин (Орпик, Шмидт), 48:42 (2:2). Оши (Бэкстрём, Шмидт), 50:58 (3:2). Эллер (Карлсон, Бураковски), 53:27 (4:2).

Место и дата

06 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Галиев: Мне нужно вернуть голевое чутьеФорвард «Херши» Станислав Галиев рассказал о возвращении в АХЛ из «Вашингтона», который выставил его на драфт отказов.Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Овечкин забивает дважды, а «Краснодар» снова уступает «Шальке». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вашему вниманию утреннюю сводку главных новостей.«Вашингтон» вырвал победу у «Виннипега», Овечкин оформил дубль«Вашингтон» на своей площадке переиграл «Виннипег» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Сент-Луис», а «Тампа-Бэй» – «Айлендерс» и другие матчиВо вторник в регулярном чемпионате НХЛ прошли 12 матчей.Две результативные передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 3:2.Александр Овечкин: В детстве у меня была мечта – пожать руку Вячеславу ФетисовуАлександр Овечкин: В детстве у меня была мечта – пожать руку Вячеславу ФетисовуКорреспондент «Советского спорта» в Калгари рассказывает о необычном случае, который произошел с Александром Овечкиным.«Канадцы ломают голову – почему так изменился Овечкин?» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Канадцы ломают голову – почему так изменился Овечкин?» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Вашингтон» победил «Калгари», Овечкин сделал голевую передачу«Вашингтон» выиграл в гостях у «Калгари» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Малкин занимает 10-ю строчку в списке лучших российских снайперов в НХЛ. Впереди - Яшин и ДацюкЦентрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин минувшей ночью забросил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.Пас Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»Хоккеисты «Ванкувера» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».Уэйн Гретцки: Готов платить 99 долларов за билет, чтобы посмотреть на Овечкина и КросбиЛучший снайпер, ассистент и бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что доволен ростом мастерства игроков лиги.Александр Овечкин: Реализация оставила желать лучшего, это касается и меняФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:4).Овечкин забил нетипичный гол, но «Вашингтон» не спас. 5 гвоздей НХЛ (видео)Овечкин забил нетипичный гол, но «Вашингтон» не спас. 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Эдмонтоном»Хоккеисты «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Вашингтон».«Овечкин на Хэллоуин стал заключенным, его жена – копом». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Овечкин на Хэллоуин стал заключенным, его жена – копом». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Александр Овечкин: Забросили две шайбы, и решили, что дело сделаноКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.Этот гол Овечкина попал во все хит-парады, и его назвали «пентхаус» (видео)Этот гол Овечкина попал во все хит-парады, и его назвали «пентхаус» (видео)«Вашингтон» контролировал ход матча с «Рейнджерс», но все растерял во втором периоде.Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» в матче с «Рейнджерс»Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Йорк Рейджерс».Вячеслав Быков: Кузнецов – это наше всё. Наша гордостьЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орловвсе новости

Cпецпредложение