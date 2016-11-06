Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» дожать «Флориду»
Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Флориду».
Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра»,
завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Александр Овечкин и Ларс Эллер, а Ти Джей Оши оформил дубль. У гостей по разу
отличились Джаред Макканн и Райлли Смит.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на
льду почти 17 минут, нанес один бросок в створ, совершил три силовых приема,
один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив
матч с показателем полезности «плюс два».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл
почти 20 минут, нанес шесть бросков, один из которых достиг цели, отдал голевой
пас, окончив матч с показателем полезности «плюс три».
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на
льду более 16 минут, нанес один бросок в створ, совершил один силовой прием,
окончив матч с нулевым показателем полезности.
Таким образом, «Вашингтон» одержал пятую победу подряд,
набрал 17 очков, а у «Флориды» осталось 11 очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 9 ноября в 04:00 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Флорида» 8 ноября в 03:30 (мск) дома сыграет с «Тампой-Бэй».
Матч
Вашингтон - Флорида - 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Голы:
МакКэнн (Петрович, Мальгин), 5:17 (0:1). Оши (Овечкин), 30:40 (1:1). Смит (Демерс, Трочек), 42:32 (1:2 - бол.). Овечкин (Орпик, Шмидт), 48:42 (2:2). Оши (Бэкстрём, Шмидт), 50:58 (3:2). Эллер (Карлсон, Бураковски), 53:27 (4:2).
Место и дата
06 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция