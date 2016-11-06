Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» дожать «Флориду»

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Флориду».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Александр Овечкин и Ларс Эллер, а Ти Джей Оши оформил дубль. У гостей по разу отличились Джаред Макканн и Райлли Смит.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду почти 17 минут, нанес один бросок в створ, совершил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл почти 20 минут, нанес шесть бросков, один из которых достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс три».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду более 16 минут, нанес один бросок в створ, совершил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Вашингтон» одержал пятую победу подряд, набрал 17 очков, а у «Флориды» осталось 11 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 9 ноября в 04:00 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Флорида» 8 ноября в 03:30 (мск) дома сыграет с «Тампой-Бэй».