Два очка Маркова и пас Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Филадельфию»
Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Филадельфии».
Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра»,
завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Андрей Марков, Грег Пэтерин, Алекс Гальченюк, Филлип Дано и Томаш Плеканец. У
гостей по разу отличились Крис Вандевельде, Шейн Гостисбер, Клод Жиру и Трэвис
Конечны.
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на
льду 15 минут, совершил два силовых приема, отдал результативный пас, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл почти
21 минуту, нанес два броска, один из которых оказался голевым, отдал
результативный пас, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс
один».
Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду
более 23 минут, нанес один бросок в створ, совершил два силовых приема, пять
раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс
один».
Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на
льду семь минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника,
окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 18
минут, нанес два броска, совершил три силовых приема, отдал голевой пас, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
Таким образом, «Монреаль» набрал 21 очко и сохранил
лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. У «Филадельфии» осталось
13 очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 9 ноября в 04:30 (мск) примет «Бостон», а «Филадельфия» 9 ноября в 04:00 (мск) дома сыграет с «Детройтом».
Матч
Монреаль - Филадельфия - 5:4 (2:2, 1:0, 2:2)
Голы:
Марков 1:06 (1:0). Вандевельде 4:32 (1:1). Гостисбеер (Ворачек, Дель Зотто), 8:30 (1:2). Патерин (Шоу, Байрон), 9:09 (2:2). Гальченюк (Марков, Радулов), 38:38 (3:2). Дано (Митчелл), 43:52 (4:2). Жиру (Ворачек, Гостисбеер), 49:16 (4:3 - бол.). Плеканец (Пачиоретти), 50:57 (5:3 - мен.). Конечны (Кутюрье, Проворов), 56:16 (5:4 - бол.).
Место и дата
06 ноября 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция