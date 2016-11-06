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Два очка Маркова и пас Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Филадельфию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Филадельфии».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Андрей Марков, Грег Пэтерин, Алекс Гальченюк, Филлип Дано и Томаш Плеканец. У гостей по разу отличились Крис Вандевельде, Шейн Гостисбер, Клод Жиру и Трэвис Конечны.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 15 минут, совершил два силовых приема, отдал результативный пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл почти 21 минуту, нанес два броска, один из которых оказался голевым, отдал результативный пас, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду более 23 минут, нанес один бросок в створ, совершил два силовых приема, пять раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду семь минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 18 минут, нанес два броска, совершил три силовых приема, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Монреаль» набрал 21 очко и сохранил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. У «Филадельфии» осталось 13 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 9 ноября в 04:30 (мск) примет «Бостон», а «Филадельфия» 9 ноября в 04:00 (мск) дома сыграет с «Детройтом».

Матч

Монреаль - Филадельфия - 5:4 (2:2, 1:0, 2:2)

Голы:

Марков 1:06 (1:0). Вандевельде 4:32 (1:1). Гостисбеер (Ворачек, Дель Зотто), 8:30 (1:2). Патерин (Шоу, Байрон), 9:09 (2:2). Гальченюк (Марков, Радулов), 38:38 (3:2). Дано (Митчелл), 43:52 (4:2). Жиру (Ворачек, Гостисбеер), 49:16 (4:3 - бол.). Плеканец (Пачиоретти), 50:57 (5:3 - мен.). Конечны (Кутюрье, Проворов), 56:16 (5:4 - бол.).

Место и дата

06 ноября 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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