Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Спартак
Хоккей  Динамо Рига- : -Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Сантосу Моцарту – 37 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

8 ноября свой 37-й день рождения празднует бывший полузащитник московского «Спартака», бразилец Сантос Моцарт.

Помимо выступления на родину за «Парану», «Коритибу», «Фламенго» и «Палмейрас», Моцарт выступал во Франции («Бордо»), Италии («Реджина» и «Ливорно»), а также в Китае («Шанхай Шэньсинь»).

В «Спартаке» Моцарт играл в период 2005-2009 годов, забив семь мячей в 68 играх. Моцарт трижды становился серебряным призером чемпионата России – в 2005, 2006 и 2007 годах. Является автором 900-го гола московского «Спартака» в чемпионатах России

С апреля 2013 года Моцарт начал тренерскую деятельность.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Готов прийти на очередную передачу в майке с изображением Кариоки, если «Спартак» не станет чемпиономФутбольный эксперт Александр Бубнов уверен в том, что «Спартак» станет чемпионом России в текущем сезоне.Андрей Пятницкий: Я не вижу в игре «Спартака» руки Карреры, что он привил командеБывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий оценил роль главного тренера Массимо Карреры в успехах команды.Андрей Пятницкий: По сравнению со «Спартаком» ЦСКА и «Зенит» очень слабыБывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий считает красно-белых главными претендентами на чемпионский титул в текущем сезоне.Роберт Мак: Рад, что забил «Тереку», но лучше бы «Зенит» победил и не отстал от «Спартака»Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о поражении в матче 13-го тура РФПЛ против «Терека» со счетом 1:2.Ананидзе пройдет курс восстановления в ГрузииПолузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, из-за проблем со здоровьем пропустивший матч 13-го тура РФПЛ с «Томью», отправился в расположение сборной Грузии.Леонид Трахтенберг: В ближайшую неделю «Спартак» не планирует проводить контрольные игрыДиректор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о планах столичного клуба на время паузы в РФПЛ в связи с матчами национальных сборных.Андрей Будогосский: Просьба «Спартака» отстранить Иванова? Клубы не могут вмешиваться в назначение арбитровНовый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение Сергея Иванова на матч 21-го тура ФНЛ «Факел» — «Луч-Энергия».Дмитрий Хомуха: Не сказать, что игра «Спартака» соответствует чемпионским амбициямБывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.Александр Бубнов: Фернандо только прибавляет с каждой игройФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Фернандо, который забил победный гол в ворота «Томи» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.«Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей, ЦСКА опустился на четвертое местоПосле 13-го тура премьер-лиги «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория красно-белых – 31924 человека.Жозе Маурисио: Самое главное - не опускать головы и продолжать работатьПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио после поражения от «Терека» в матче 13-го тура РФПЛ (1:2) поделился впечатлениями от возвращения в Грозный.Виталий Мутко: Для северной страны нехорошо терять целый летний месяцВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что до чемпионата мира 2018 года формат проведения премьер-лиги не изменится.Виталий Мутко: Я рад за «Спартак», команда лидирует в чемпионате по правуПрезидент РФС и вице-премьер правительства России Виталий Мутко полагает, что московский «Спартак» закономерно лидирует в чемпионате страны.Андрей Червиченко: У «ребят в черном» есть директива мочить «Ростов»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко перед матчем 13-го тура чемпионата России «Ростов» - «Арсенал» поднял тему судейства.Андрей Червиченко: «Зенит» оступится раньше «Спартака»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча 13-го тура чемпионата России «Терек» - «Зенит» поделился с «Советским спортом» мнением об игре питерцев.Александр Мостовой: «Терек» неплохо начинает чемпионат, но потом происходят закулисные игрыБывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Зенитом».День в истории. Дмитрию Тяпушкину – 52 года!6 ноября своей 52-й день рождения отмечает советский, российский и украинский футболист Дмитрий Тяпушкин – бывший вратарь, а ныне тренер.«Главное для «Спартака» – дотянуть до паузы лидером». Обзор Евгения Ловчева«Главное для «Спартака» – дотянуть до паузы лидером». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах субботы в премьер-лиге.Александр Бубнов: Ничья была бы более справедливым результатом матча «Томь» - «Спартак»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 13-го тура чемпионата России «Томь» - «Спартак». Напомним, что красно-белые победили со счетом 1:0.Фернандо: Рад, что удалось забить за «Спартак»Бразильский легионер московского «Спартака» Фернандо поздравил всех с победой над «Томью» в своем Instagram.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Сантос Моцарт
Сантос Моцартвсе новости

Cпецпредложение