День в истории. Сантосу Моцарту – 37 лет!

8 ноября свой 37-й день рождения празднует бывший полузащитник московского «Спартака», бразилец Сантос Моцарт.

Помимо выступления на родину за «Парану», «Коритибу», «Фламенго» и «Палмейрас», Моцарт выступал во Франции («Бордо»), Италии («Реджина» и «Ливорно»), а также в Китае («Шанхай Шэньсинь»).

В «Спартаке» Моцарт играл в период 2005-2009 годов, забив семь мячей в 68 играх. Моцарт трижды становился серебряным призером чемпионата России – в 2005, 2006 и 2007 годах. Является автором 900-го гола московского «Спартака» в чемпионатах России

С апреля 2013 года Моцарт начал тренерскую деятельность.