День в истории. Сантосу Моцарту – 37 лет!
8 ноября свой 37-й день рождения празднует бывший
полузащитник московского «Спартака», бразилец Сантос Моцарт.
Помимо выступления на родину за «Парану», «Коритибу»,
«Фламенго» и «Палмейрас», Моцарт выступал во Франции («Бордо»), Италии
(«Реджина» и «Ливорно»), а также в Китае («Шанхай Шэньсинь»).
В «Спартаке» Моцарт играл в период 2005-2009 годов, забив
семь мячей в 68 играх. Моцарт трижды становился серебряным призером чемпионата
России – в 2005, 2006 и 2007 годах. Является автором 900-го гола московского
«Спартака» в чемпионатах России
С апреля 2013 года Моцарт начал тренерскую деятельность.
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