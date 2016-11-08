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День в истории. Гусу Хиддинку – 70 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

8 ноября свое 70-летие отмечает бывший главный тренер сборной России и махачкалинского «Анжи» Гус Хиддинк.

Голландец занимается тренерской карьерой с 1982 года. Хиддинк работал наставником в таких клубах как ПСВ, «Валенсия», «Фенербахче», «Реал», «Челси». Кроме этого Хиддинк тренировал сборные Голландии, России, Южной Кореи, Австралии и Турции.

Вместе со сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

С февраля 2012-го по июль 2013-го Гус Хиддинк возглавлял махачкалинский «Анжи». В сезоне 2012/2013 голландский тренер привел «Анжи» к бронзовым медалям чемпионата России, первым медалям в истории клуба. Также при Хиддинке «Анжи» во второй раз в истории вышел в финал Кубка России, уступив в серии пенальти ЦСКА.

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