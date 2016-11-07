Андрей Тихонов: Нашего игрока бьют локтем в горло. Будем подавать жалобу

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заявил, что клуб будет подавать жалобу на судейство матча с «Динамо» (2:2).

- В обороне мы почти не допускали ошибок, а голы, которые нам забили… Один из метрового офсайда, второй – удар на удачу. Мяч попал в «девятку». А так мы почти не дали сопернику создать голевых моментов, - сказал Андрей Тихонов корреспонденту «Советского спорта».

- Помимо гола из офсайда, о котором вы говорите, был эпизод, когда судья Алексей Сухой не увидел, как Бечирай атаковал Чернова.

- Да, сначала судья не увидел явный офсайд. Понимаю, когда момент сложный – защитник выходит, нападающий врывается. Быстрое перемещение, можно «вне игры» не увидеть. А когда человек просто стоит в офсайде, мяч отскакивает к нему и футболист соперника забивает, то не понимаю судей в таких моментах. Или удар локтем в горло нашему игроку… Будем подавать жалобу. Такие вещи оставлять без внимания нельзя. Бывает, случайно люди локтем попадают в голову. А тут целенаправленный удар в горло.

- В предыдущем матче с «Тюменью» тоже ведь были удаления.

- С «Тюменью» у нас удаляют игрока из-за того, что два футболиста столкнулись плечами. Просто один упал и показал, как будто ему больно. А тут был целенаправленный удар. В горло или в лицо. Пускай разбираются. А мы посмотрим, как относятся к разным командам.

Напомним, ранее руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский заявил, что специальная комиссия рассмотрит судейство в матче «Динамо» и «Енисея».



Полная версия интервью с Андреем Тихоновым - в ближайшее время на сайте «Советского спорта»