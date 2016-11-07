Денис Бодров: Матч с «Ладой» не такой принципиальный, как против «Спартака»

Защитник «Салавата Юлаева» Денис Бодров рассказал о том, как проходит подготовка во время перерыва в регулярном чемпионате КХЛ.

- Во время паузы занимались больше физикой, выносливостью, готовились к следующему периоду, нам предстоит отрезок в 14 игр. Занимались тем, чтобы хватило на эти матчи сил, чтобы провели их, находясь в хорошей форме. Было нелегко, особенно еще после трех выходных было очень тяжело. Но ничего, выдержали, не первый раз.



Матч с «Ладой»? Он не будет особенным - я уже 100 лет не играл в «Ладе». Последний раз это было в 2008-м, никого уже не знаю оттуда, все незнакомые ребята, только точильщик остался. Так что для меня этот матч будет не таким принципиальным, как, допустим, против «Спартака».



Игра с «Ак Барсом»? Я думаю, это принципиальнее будет больше для брата, чем для меня. Или для Корнеева, но я не знаю, будет ли он играть. А так мы всей командой настраиваемся на победу в любом матче. Все равно, с кем играть, - передает слова Бодрова официальный сайт уфимской команды.

Напомним, что после 27 встреч в регулярном чемпионате «Салават Юлаев» набрал 44 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице «Востоке». От идущего первым в Восточной конференции «Ак Барса» уфимцев отделяет 14 очков.