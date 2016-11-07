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Борис Майоров: Игра Барабанова стала украшением Кубка Карьяла

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает игру игроков сборной России на Кубке Карьяла.

– Выделил бы гол Барабанова, пожалуй, самый красивый на этом турнире в нашем исполнении, – отмечает Борис Майоров. – На последнем этапе своего прохода Александр мастерски обыграл защитника. Такие прорывы к воротам никого равнодушным не оставят!

Я всегда считал, что нападающие, особенно крайние, обязаны идти в обводку и угрожать воротам. Если они этого не делают – грош им цена! А вот такие проходы «по Барабановски» украшают игру. Питерский армеец все сделал мастерски.

Напомним, что на первом этапе Евротура, проходящем в Хельсинки сборная России заняла первое место одержав победы во всех трех поединках над командами Финляндии (5:1), Швеции (3:2) и Чехии (3:0).

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