«Барыс» обыграл «Медвешчак»
«Барыс» дома взял верх над «Медвешчаком» (2:0 ) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Роман Савченко и Мартин Сен-Пьер.
Казахстанский клуб занимает 9-е место в Восточной конференции, хорватская команда идет 13-й на Западе.
10 ноября «Барыс» примет «Слован», а Медвешчак» днем ранее сыграет на выезде с «Югрой».
Матч
Барыс - Медвешчак - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Савченко (Старченко, Рымарев), 21:13 (1:0 - бол.). Сен-Пьер 59:59 (2:0 - п.в.).
Место и дата
07 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
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