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Александр Бубнов: Готов прийти на очередную передачу в майке с изображением Кариоки, если «Спартак» не станет чемпионом

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен в том, что «Спартак» станет чемпионом России в текущем сезоне.

- Я не собираюсь давать обещания наподобие Гари Линекера. Готов прийти на очередную передачу в майке с изображением Кариоки, если «Спартак» не станет чемпионом. Арустамян только должен мне эту футболку дать с автографом бразильца. Но могу сказать, что сейчас у «Спартака» меньше всего проблем и по игре он смотрится лучше всех, - заявил Бубнов.

После 13 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на три очка.

20 ноября «Спартак» на своем поле сыграет с пермским «Амкаром».

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