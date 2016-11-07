В первом туре хозяева потеряли очки лишь в Кирове

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Енисей (Красноярск) (фото с сайта "СКА-Нефтяника"

Пятью матчами стартовал чемпионат России. В первой же игре чемпион страны красноярский «Енисей» в третий раз за последний месяц уступил «СКА-Нефтянику». «Байкал-Энергия» ожидаемо переиграла дома «Кузбасс».

На западе также обошлось без сюрпризов. В Кирове 933-й гол в чемпионатах страны забил Сергей Обухов. Но победить «Родине» не позволил Рамиль Ибрагимов, сравнявший счет за минуту до финального свистка.

ВОСТОК

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Енисей (Красноярск) - 7:4

Байкал-Энергия (Иркутск) — Кузбасс (Кемерово) - 5:3

ЗАПАД

Волга (Ульяновск) — Водник (Архангельск) - 7:3

Родина (Киров) — Динамо-Казань - 3:3

Старт (Нижний Новгород) — Динамо-Москва - 6:4

8 ноября эти же пары сыграют во втором туре.