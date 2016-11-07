Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге.

В трех проведенных матчах Кучеров набрал 7 очков (3 гола + 4 результативные передачи). В текущем сезоне Никита набрал уже 15 очков. Он занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров лиги.

Второй звездой недели стал голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд. Он выиграл три матча и однажды оставил свои ворота в неприкосновенности.

Третьей звездой был признан нападающий «Рейнджерс» Кевин Хейс. Он набирал очки во всех четырех матчах нью-йоркцев на прошедшей неделе.





