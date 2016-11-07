Сергей Галицкий: У Шалимова нет кредита доверия, но, думаю, работать он будет долго

Президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий доволен работой главного тренера команды Игоря Шалимова.

- Отрезок под руководством Шалимова? Я не видел отрицательных моментов. Дважды уступили «Шальке»? Мне кажется, мало кто из команд российского чемпионата дважды не проиграет «Шальке». Но это только мое мнение, могу и ошибаться. В первой игре было 0:1 и на последних минутах мы висели на воротах соперника. Перед второй игрой у нас вывалилась почти вся группа атаки, многие не играли, в такой ситуации было очень тяжело созидать.

Все, что Шалимов сделал, было лучше, чем я ожидал. Мне нравится, как он мыслит, нравятся его идеи, нравится, что он делал во второй команде. У него нет кредита доверия, но я думаю, что он будет работать очень долго, - заявил Галицкий.

Напомним, по ходу текущего сезона Игорь Шалимов сменил на посту главного тренера «Краснодара» Олега Кононова.

В данный момент команда занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

