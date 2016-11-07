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Хорхе Фоссати огласил состав сборной Катара на матч с Россией

Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер сборной Катара уругваец Хорхе Фоссати огласил состав команды на товарищеский матч с россиянами.

Состав сборной Катара включает следующих футболистов: Халифа Абубакр, Яссер Абубакр, Ахмед Ала, Аль Махди Али, Салем Аль-Хажри, Сауд Аль-Хажри, Хасан  Аль-Хаидус, Сад Аль-Шиб, Али Асад, Акрам Афиф, Али Афиф, Хухи Буалем, Карим Будиаф, Хамид Исмаил, Мохаммед Касола, Ахмед Абдул Магсуд, Ибрахим Маджид, Луис Мартин, Педро Мигель, Маджид Мохаммед, Мохамед Муса, Себастьян Сория, Родриго Табата, Ахмед Салех Халфан, Муса Харон, Абдулазиз Хатем, Фахад Шанин.  

Матч состоится в Дохе на стадионе «Аль Садд» в четверг, 10 ноября.

15 ноября команда Катара сыграет с китайцами в рамках квалификации ЧМ-2018. Сборная России в тот же день проведет в грозном товарищеский матч с Румынией.

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