Испанский суд обвиняет Неймара в коррупции
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар вызван в испанский суд по обвинению в коррупции, сообщает AP.
Национальный суд Испании в понедельник принял на пересмотр дело о мошенничестве при оформлении трансфера Неймара из бразильского «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году, которое ранее было закрыто за отсутствием состава преступления. Жалобу на пересмотр дела подала бразильская инвестиционная компания DIS, которая претендовала на 40 % от суммы трансфера Неймара, но в итоге заявила, что получила куда меньший процент, так как большая часть суммы сделки была скрыта.
По данному делу проходили президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, бывший президент каталонского клуба Сандро Россель, а также бывший президент «Сантоса». Как отмечается, у суда есть 10 дней чтобы оформить запрос на начало слушаний.
По официальной информации, трансфер Неймара в 2013 году обошелся каталонскому клубу в 57,1 миллиона евро, из которых 17,1 миллиона достались «Сантосу», а остальные 40 миллионов - компании родителей Неймара. Испанские прокуроры, по оценке которых трансфер обошелся каталонцам гораздо дороже, предъявили «Барселоне», а также экс-руководителям клуба Хосепу Марии Бартомеу и Сандро Роселю обвинения в мошенничестве на сумму более 13 миллионов евро.
Матч
Севилья - Барселона - 1:2 (1:1)
Голы
Витоло 15 (1:0). Месси 43 (1:1). Суарес Л. 61 (1:2).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Каррису, Эскудеро, Рами, Мариано, Васкес (Гансо, 68), Н'Зонзи, Сарабиа (Корреа, 84), Витоло, Насри (Иборра, 79), Вьетто
Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Маскерано, Суарес Д. (Рафинья, 87), Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 72), Неймар, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Рами, 26; Мариано, 49; Н'Зонзи, 82; Каррису, 85 - Неймар, 10; Роберто, 45; Динь, 67; Месси, 83; Суарес Л., 89; Маскерано, 90
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
06 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция