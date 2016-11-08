Василий Титов: «Динамо» на краю гибели? Это истерические вопли, которые бессмысленно комментировать

Член совета директоров московского «Динамо», первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов заявил, что публикация о том, что его клубу грозит гибель является истерическими воплями.

«Динамо» на краю гибели и может исчезнуть с карты? Такие вопли истерические комментировать вообще бессмысленно. Все нормально с клубом. Сложно, но все нормально с клубом. А истерические вопли комментировать не собираюсь», - приводит «Р-Спорт» слова Титова.

В понедельник в российских СМИ появилась публикация, в которой утверждается, что «Динамо» находится на краю гибели и может прекратить существование. В октябре в СМИ появилась информация, согласно которой со слов генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева долги клуба составляют почти 13 миллиардов рублей.