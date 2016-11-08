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Василий Титов: «Динамо» на краю гибели? Это истерические вопли, которые бессмысленно комментировать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Член совета директоров московского «Динамо», первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов заявил, что публикация о том, что его клубу грозит гибель является истерическими воплями.

«Динамо» на краю гибели и может исчезнуть с карты? Такие вопли истерические комментировать вообще бессмысленно. Все нормально с клубом. Сложно, но все нормально с клубом. А истерические вопли комментировать не собираюсь», - приводит «Р-Спорт» слова Титова.

В понедельник в российских СМИ появилась публикация, в которой утверждается, что «Динамо» находится на краю гибели и может прекратить существование. В октябре в СМИ появилась информация, согласно которой со слов генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева долги клуба составляют почти 13 миллиардов рублей.

Матч

Динамо - Енисей - 2:2 (2:1)

Голы

Темников 12 (1:0). Гультяев 31 (1:1). Темников 44 (2:1). Гультяев 50 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Темников, Рыков, Морозов, Хольмен, Козлов, Сапета, Кузьмин (Драгун, 37), Ташаев (Маркелов, 46), Луценко (Бечирай, 68), Панченко

Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Гультяев, Васильев, Фатуллаев, Алиев (Нивалдо, 64), Иванов, Ломакин (Комков, 84), Козлов (Кичин, 90), Камеш

Предупреждения:

Темников, 41 - Чичерин, 21; Гультяев, 42; Нивалдо, 90

Место и дата

05 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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