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Владимир Максимов: Альтернативы Шишкареву на посту президента ФГР нет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион 1976 года, глава тренерского совета Федерации гандбола России Владимир Максимов считает, что альтернативы Сергею Шишкареву на выборах президента ФГР на данный момент нет, с его задумками и планами сам бог велел ему продолжить руководить организацией.

«Альтернативу ему нет в нашем гандболе.Человек пришел с поддержкой многих людей, это был и Игорь Евгеньевич Левитин, и Дмитрий Олегович Рогозин, достаточно сильные фигуры политические и хозяйственные в нашей стране. И у Шишкарева после победы на Олимпиаде не было возможности сказать, что «теперь, ребята, вы без меня поработайте, а я пойду почивать на лаврах», - приводит «Р-Спорт» слова Максимова.

ФГР в понедельник сообщила, что Шишкарев, возглавляющий организацию с апреля 2015 года, принял решение переизбираться на пост президента. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 26 декабря в Москве.

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