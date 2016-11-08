Владимир Максимов: Альтернативы Шишкареву на посту президента ФГР нет
Олимпийский
чемпион 1976 года, глава тренерского совета Федерации гандбола России Владимир
Максимов считает, что альтернативы Сергею Шишкареву на выборах президента ФГР
на данный момент нет, с его задумками и планами сам бог велел ему продолжить
руководить организацией.
«Альтернативу
ему нет в нашем гандболе.Человек пришел с поддержкой многих людей, это был и
Игорь Евгеньевич Левитин, и Дмитрий Олегович Рогозин, достаточно сильные фигуры
политические и хозяйственные в нашей стране. И у Шишкарева после победы на
Олимпиаде не было возможности сказать, что «теперь, ребята, вы без меня
поработайте, а я пойду почивать на лаврах», - приводит «Р-Спорт» слова
Максимова.
ФГР в
понедельник сообщила, что Шишкарев, возглавляющий организацию с апреля 2015
года, принял решение переизбираться на пост президента. Отчетно-выборная
конференция организации пройдет 26 декабря в Москве.