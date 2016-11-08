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Жером Боатенг из-за травмы не поможет сборной Германии

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Защитник «Баварии» Жером Боатенг из-за травмы колена пропустит матчи сборной Германии в ноябре, сообщает официальный сайт Футбольного союза Германии.

В результате обследования у Боатенга было выявлено скопление жидкости в правом колене, и в течение нескольких дней ему противопоказаны тренировки. Сроки возвращения защитника в строй станут известны позднее.

Боатенг пропустит встречу отборочного турнира чемпионата мира-2018 в России с командой Сан-Марино 11 ноября и товарищеский матч с командой Италии в Милане 15 ноября.

Матч

Бавария - Хоффенхайм - 1:1 (1:1)

Голы

Демирбай 15 (0:1). Цубер 34 (1:1 - автогол).

Состав

Бавария: Нойер, Хуммельс, Бернат, Боатенг (Алаба, 82), Рафинья, Алонсо, Видаль (Мюллер, 69), Алькантара, Роббен (Коман, 78), Коста, Левандовски

Хоффенхайм: Бауманн, Зюле, Кадержабек, Хюбнер (Бичакчич, 46), Демирбай, Амири (Рупп, 57), Фогт, Руди, Цубер, Крамарич (Варгас, 71), Вагнер

Предупреждения:

нет - Руди, 56; Бичакчич, 90

Судья:

Маркус Шмидт (Германия)

Место и дата

05 ноября 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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