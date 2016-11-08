Казанское «Динамо» обыграло «Уралочку» и укрепило лидерство в чемпионате России
Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из
Екатеринбурга в стартовом матче пятого тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Казани, завершилась в четырех
партиях со счетом 3:1 (21:25, 25:21, 27:25, 25:21) в пользу хозяек паркета.
Матч продолжался более полутора часов.
Таким образом, «Динамо» набрало 14 очков и укрепило лидерство в
турнирной таблице чемпионата России. У «Уралочки» осталось девять очков. Она
идет пятой.
«Динамо» в следующем туре 11 ноября на выезде
встретится с краснодарским «Динамо», а «Уралочка-НТМК» днем позднее примет
подмосковное «Заречье-Одинцово».
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