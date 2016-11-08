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Казанское «Динамо» обыграло «Уралочку» и укрепило лидерство в чемпионате России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга в стартовом матче пятого тура чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Казани, завершилась в четырех партиях со счетом 3:1 (21:25, 25:21, 27:25, 25:21) в пользу хозяек паркета. Матч продолжался более полутора часов.

Таким образом, «Динамо» набрало 14 очков и укрепило лидерство в турнирной таблице чемпионата России. У «Уралочки» осталось девять очков. Она идет пятой.

«Динамо» в следующем туре 11 ноября на выезде встретится с краснодарским «Динамо», а «Уралочка-НТМК» днем позднее примет подмосковное «Заречье-Одинцово».

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