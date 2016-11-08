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Дмитрий Шляхтин: ВФЛА получила критерии по допуску россиян к соревнованиям от IAAF

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА получила критерии по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям от Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF).

«Критерии уже пришли сегодня», - сказал Шляхтин, отвечая на вопрос «Р-Спорт», когда ВФЛА получит критерии от IAAF. В данный момент документы переводятся на русский язык.

В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате IAAF временно отстранила ВФЛА, и следовательно, российские легкоатлеты не могут участвовать в международных стартах. В частности, сборная России по легкой атлетике пропустила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. 2 ноября 2016 года Шляхтин заявил, что организация в течение 10 дней ждет от IAAF измененных критериев по допуску россиян.

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