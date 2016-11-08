Дмитрий Шляхтин: ВФЛА получила критерии по допуску россиян к соревнованиям от IAAF
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил,
что ВФЛА получила критерии по допуску российских спортсменов к международным
соревнованиям от Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF).
«Критерии уже пришли сегодня», - сказал Шляхтин, отвечая на
вопрос «Р-Спорт», когда ВФЛА получит критерии от IAAF. В данный момент документы переводятся на
русский язык.
В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового
агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых
правил, в результате IAAF временно отстранила ВФЛА, и следовательно, российские
легкоатлеты не могут участвовать в международных стартах. В частности, сборная
России по легкой атлетике пропустила Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. 2 ноября 2016
года Шляхтин заявил, что организация в течение 10 дней ждет от IAAF измененных
критериев по допуску россиян.