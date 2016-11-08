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Екатерина Конева: Пропущу зимний сезон, чтобы отдохнуть

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская легкоатлетка Екатерина Конева, выступающая в тройном прыжке, пропустит зимний сезон, чтобы отдохнуть, однако карьеру завершать не планирует.

«Просто хочу отдохнуть. На протяжении многих лет у меня не было отпусков, у меня много что болит. Сейчас есть время, когда можно отвлечься от тренировочного процесса и чуть-чуть собраться с мыслями, чтобы с новыми силами подготовиться к (летнему) сезону. Желание было выступать на Олимпиаде, а так как мы никуда не поехали, лично у меня настроение и мотивация пропали. Неприятно и обидно за все что происходило, это мучение для спортсменов, неопределенность - самое страшное. Поэтому решили отдохнуть», - приводит «Р-Спорт» слова Коневой.

Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и не могут принимать участие в международных соревнованиях.

Конева - чемпионка мира 2014 года в помещении, серебряный призер мирового первенства 2013 года в Москве.

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