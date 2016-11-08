Екатерина Конева: Пропущу зимний сезон, чтобы отдохнуть
Российская легкоатлетка Екатерина Конева, выступающая в тройном прыжке,
пропустит зимний сезон, чтобы отдохнуть, однако карьеру завершать не планирует.
«Просто хочу отдохнуть. На протяжении многих лет у меня не было
отпусков, у меня много что болит. Сейчас есть время, когда можно отвлечься от
тренировочного процесса и чуть-чуть собраться с мыслями, чтобы с новыми силами
подготовиться к (летнему) сезону. Желание было выступать на Олимпиаде, а так
как мы никуда не поехали, лично у меня настроение и мотивация пропали.
Неприятно и обидно за все что происходило, это мучение для спортсменов,
неопределенность - самое страшное. Поэтому решили отдохнуть», - приводит
«Р-Спорт» слова Коневой.
Российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной,
пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за отстранения Всероссийской
федерации легкой атлетики (ВФЛА) и не могут принимать участие в международных
соревнованиях.
Конева - чемпионка мира 2014 года в помещении, серебряный призер
мирового первенства 2013 года в Москве.