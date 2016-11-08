Джампьеро Вентура: Обсудим с Балотелли возможность его возвращения в сборную

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура намерен поговорить с нападающим французской «Ниццы» Марио Балотелли о его возможном возвращении в национальную команду.

«Я никогда не слышал, чтобы техника и талант Балотелли ставились под сомнение, но нужно рассмотреть другие аспекты игры Марио. Я проведу с ним беседу, чтобы понять его желание конкурировать и бороться за место в составе. Двери в сборную открыты для всех», - приводит слова Вентуры официальный сайт ФИФА.

Балотелли в общей сложности провел за национальную команду 33 игры и забил 13 мячей, став вице-чемпионом Европы-2012 и бронзовым призером Кубка конфедераций-2013.