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Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Ванкувер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Джейсон Чимера, Николай Кулемин, Кэл Клаттербак и Эндрю Лэдд. У гостей по разу отличились Даниэль Седин и Маркус Гранлунд.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 17 минут, нанес два броска, один из которых завершился голом, совершил один силовой прием, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл более 17 минут, нанес один бросок, совершил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 11 ноября в 04:30 (мск) в гостях сыграют с «Тампой-Бэй», а «Ванкувер» 9 ноября в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».

Матч

Айлендерс - Ванкувер - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы:

Седин Д. 4:22 (0:1). Чимера (Ли, Нелсон), 9:42 (1:1). Кулёмин (Таварес, Хики), 27:38 (2:1). Гранлунд (Хорват, Хаттон), 36:30 (2:2 - бол.). Клаттербак (Бойчук, Куин), 49:11 (3:2). Лэдд (Лэдди, Пелеш), 50:50 (4:2).

Место и дата

08 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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