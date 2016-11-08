Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Ванкувер»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Джейсон Чимера, Николай Кулемин, Кэл Клаттербак и Эндрю Лэдд. У гостей по разу отличились Даниэль Седин и Маркус Гранлунд.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 17 минут, нанес два броска, один из которых завершился голом, совершил один силовой прием, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл более 17 минут, нанес один бросок, совершил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 11 ноября в 04:30 (мск) в гостях сыграют с «Тампой-Бэй», а «Ванкувер» 9 ноября в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».