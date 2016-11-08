Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Ванкувер»
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в
домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на
льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. В
их составе по шайбе забросили Джейсон Чимера, Николай Кулемин, Кэл Клаттербак и
Эндрю Лэдд. У гостей по разу отличились Даниэль Седин и Маркус Гранлунд.
Российский нападающий «Айлендерс»
Николай Кулемин провел на льду 17 минут, нанес два броска, один из которых
завершился голом, совершил один силовой прием, дважды заблокировал бросок
соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
Российский защитник «Ванкувера»
Никита Трямкин отыграл более 17 минут, нанес один бросок, совершил три силовых
приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем
полезности «минус два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 11 ноября в 04:30 (мск) в гостях сыграют с «Тампой-Бэй», а «Ванкувер» 9 ноября в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».
Матч
Айлендерс - Ванкувер - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Седин Д. 4:22 (0:1). Чимера (Ли, Нелсон), 9:42 (1:1). Кулёмин (Таварес, Хики), 27:38 (2:1). Гранлунд (Хорват, Хаттон), 36:30 (2:2 - бол.). Клаттербак (Бойчук, Куин), 49:11 (3:2). Лэдд (Лэдди, Пелеш), 50:50 (4:2).
Место и дата
08 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция