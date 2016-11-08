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«Тампа-Бэй» без Василевского проиграла «Флориде»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Тампе-Бэй».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джонатан Маршессо, Райлли Смит и Дерек Маккензи.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду более 13 минут, совершил два силовых приема, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл почти 13 минут, нанес три броска, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, выиграл пять вбрасываний из 11, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду почти 24 минуты, нанес пять бросков, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 11 ноября в 04:30 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Тампа-Бэй» 11 ноября в 04:30 (мск) примет «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч

Флорида - Тампа-Бэй - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы:

Маркессо (Яндл, Барков), 3:10 (1:0 - бол.). Палат 41:15 (1:1). Смит 55:32 (2:1). МакКензи (Яндл), 59:24 (3:1 - п.в.).

Место и дата

08 ноября 03:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

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