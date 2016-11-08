«Тампа-Бэй» без Василевского проиграла «Флориде»
Хоккеисты «Флориды» в домашнем
матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Тампе-Бэй».
Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду
«Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе
по шайбе забросили Джонатан Маршессо, Райлли Смит и Дерек Маккензи.
Российский вратарь «Тампы-Бэй»
Андрей Василевский провел весь матч в запасе.
Российский защитник «Тампы-Бэй»
Никита Нестеров провел на льду более 13 минут, совершил два силовых приема,
дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский нападающий «Тампы-Бэй»
Владислав Наместников отыграл почти 13 минут, нанес три броска, совершил один
силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, выиграл пять вбрасываний
из 11, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита
Кучеров провел на льду почти 24 минуты, нанес пять бросков, один раз
заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два».
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 11 ноября в 04:30 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Тампа-Бэй» 11 ноября в 04:30 (мск) примет «Нью-Йорк Айлендерс».