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ЦСКА интересуется Луисом Адриано

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Милана» Луис Адриано заинтересовал ЦСКА, который ищет усиление в атаку.

По данным CalcioMercato.com, действующие чемпионы России уже вышли на представителей бразильского нападающего. Однако препятствием к трансферу могут стать требования игрока по зарплате. Сейчас Луис Адриано получает три миллиона.

В то же время агент форварда Жилмар Велоз склоняет игрока к переходу в бундеслигу. Он рассчитывает, что «Милан» согласится продать Луиса Адриано в Германию за шесть миллионов евро.

Добавим, что минувшим летом сорвался переход бразильца в один из китайских клубов.

В нынешнем сезоне Луис Адриано выходил на поле в пяти матчах «Милана» в серии A.

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