ЦСКА интересуется Луисом Адриано
Форвард «Милана» Луис
Адриано заинтересовал ЦСКА, который ищет усиление в атаку.
По данным CalcioMercato.com, действующие чемпионы России уже вышли на представителей бразильского нападающего. Однако препятствием к трансферу могут стать требования игрока по зарплате. Сейчас Луис Адриано получает три миллиона.
В то же время агент форварда Жилмар Велоз склоняет игрока к переходу в бундеслигу. Он рассчитывает, что «Милан» согласится продать Луиса Адриано в Германию за шесть миллионов евро.
Добавим, что минувшим летом сорвался переход бразильца в один из китайских клубов.
В нынешнем сезоне Луис Адриано выходил на поле в пяти матчах «Милана» в серии A.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически