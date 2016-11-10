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День в истории. Сергею Овчинникову – 46 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

10 ноября свой 46-й день рождения отмечает бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России, ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников.

Сергей Овчинников выступал за «Локомотив» с 1990 по 1997 и с 2002 по 2005 годы. В общей сумме за «Локомотив» Овчинников отыграл 365 матчей. С 1997 по 2002 играл в Португалии в «Бенфике», «Алверке» и «Порту». Завершил карьеру Сергей Овчинников в московском «Динамо».

В составе «Локомотива» дважды становился чемпионом России (2002, 2004), по два раза выигрывал Кубок (1996, 1996) и Суперкубок России (2003, 2005). В сезоне-2002 установил рекорд чемпионатов России, не пропуская голов на протяжении 667 минут (с 16 июля по 12 сентября). Именно будучи игроком железнодорожников Овчинников принял участие в двух чемпионатах Европы - 1996 и 2004 годов.

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