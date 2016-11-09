Игорь Шестеркин: О двенадцати победах в СКА никто не помнит
Голкипер СКА Игорь Шестеркин высказался о победе над московским «Динамо» - 3:2 и победной серии армейцев.
- Двенадцать побед кряду давят на психику или, наоборот, окрыляют?
- Мы стараемся за статистикой не следить. Просто выходим и побеждаем. Сколько раз подряд – никто не помнит.
- Где вам было тяжелее защищать ворота? В Хельсинки против шведов или в Москве против динамовцев?
- Знаете, даже не могу сказать.
- Счет абсолютно одинаковый – 3:2.
- Но игра складывалась по-другому.
Напомним, что на Кубке Карьяла Шестеркин защищал ворота сборной России в поединке сборной России против шведов. Наша команда победила со счетом 3:2.
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