Игорь Шестеркин: О двенадцати победах в СКА никто не помнит

Голкипер СКА Игорь Шестеркин высказался о победе над московским «Динамо» - 3:2 и победной серии армейцев.

- Двенадцать побед кряду давят на психику или, наоборот, окрыляют?

- Мы стараемся за статистикой не следить. Просто выходим и побеждаем. Сколько раз подряд – никто не помнит.

- Где вам было тяжелее защищать ворота? В Хельсинки против шведов или в Москве против динамовцев?

- Знаете, даже не могу сказать.

- Счет абсолютно одинаковый – 3:2.

- Но игра складывалась по-другому.

Напомним, что на Кубке Карьяла Шестеркин защищал ворота сборной России в поединке сборной России против шведов. Наша команда победила со счетом 3:2.



