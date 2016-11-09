Яков Рылов: Со СКА был равный бой. Мы еще возьмем реванш

Защитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал поражение в матче со СКА (2:3).

- У СКА уже двенадцать викторий кряду. Вы почувствовали, что это непобедимая команда?

- Сегодня был равный бой. Им просто больше повезло в том моменте, который они реализовали. Ничего, у нас будет еще матч – уже у них дома. Подготовимся к ней как следует и возьмем реванш.

Напомним, что СКА набирает очки беспрерывно уже в течении двух месяцев. Последний раз армейцы уступали в основное время 9 сентября. Победная серия питерцев насчитывает уже 12 поединков.



