Олег Знарок: Второй период матча с «Динамо» – самый плохой, что СКА сыграл за все время

Главный тренер СКА Олег Знарок оценил игру своих подопечных в гостевом матче против московского «Динамо» (3:2) и высказался по поводу баннера болельщиков бело-голубых в его адрес.

- У нас была сложная игра, после перерыва всегда так получается. Ребята отработали очень хороший сбор. Третий период показал, что мы можем добавить еще.

- Видели баннер болельщиков со словами в ваш адрес? Какая была реакция?

- Я видел и поаплодировал. Я помню каждого игрока «Динамо», который был со мной, каждую победу, огромную поддержку болельщиков в те годы, когда я здесь работал. Им огромное спасибо. Может, они не в курсе, что я отсюда не уходил, а меня убрали. И о том, что на баннере был доллар: в СКА я получаю намного меньше, чем в «Динамо».

- Кто вас убрал тогда?

- Я не хочу сейчас грязное белье стирать. Я живу по своим понятиям.

- Почему изменили сочетания троек в третьем периоде?

- Потому что проигрывали 1:2, то, как мы играли второй период - с таким я столкнулся в первый раз. Это был самый плохой период, что мы сыграли за все время. Поэтому нужно было что-то делать, - сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Болельщики «Динамо» вывесили баннер в адрес Знарка со следующими словами: «Знарок был волком, стал добычей!» и «Идея - ничто! Бабло - все! Знарок и Ко».