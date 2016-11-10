Андрей Сафронов: У нас со Знарком совершенно разные понятия о понятиях

Генеральный директор «Динамо» (Москва) Андрей Сафронов прокомментировал высказывания главного тренера СКА Олега Знарка о том, что его «убрали» из московского клуба.

- Я прочитал заявление Олега Знарка и могу сказать, что у нас с ним совершенно разные понятия о понятиях. Больше на эту тему говорить не хочу, - цитирует Сафронова «Р-Спорт».

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Напомним, 9 ноября СКА обыграл в Москве «Динамо» со счетом 3:2. После матча Знарок, отвечая на вопрос о баннерах болельщиков в его адрес, отметил, что «может, они не знают, но я из «Динамо» не уходил. Меня убрали». Когда тренера спросили, кто его убрал из клуба, он ответил, что «не хочет стирать грязное белье и живет по своим понятиям».

Главный тренер СКА возглавлял «Динамо» с 2010-го по 2014 годы. Вместе с бело-голубыми Знарок выиграл два Кубка Гагарина (2012, 2013). После вылета команды из плей-офф КХЛ в сезоне 2013/2014 53-летний специалист покинул «Динамо» и стал главным тренером сборной России.

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