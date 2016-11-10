Джефф Монсон: Трамп не видит в России врага

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон, родившийся в США, но год назад получивший российское гражданство, высказал мнение об итогах выборов президента в штатах. Напомним, что победу в голосовании одержал Дональд Трамп.

«Я думаю, что Трамп высокомерен, и он никого не слушает. Он будет лучше контактировать с Россией, потому что он не видит в России врага, как это делала Клинтон, она хочет начать войны — войны повсюду. Корпорации и банки продвигали кампанию Хиллари Клинтон, чтобы та выиграла, а Дональд Трамп не брал их денег. Хиллари ввела всех в заблуждение. Думаю, что Дональд Трамп — это лучшая возможность для России для нормализации отношений», - сказал Монсон в интервью Федеральному агентству новостей.

Отметим, что Трамп опередил в голосовании представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. Новый президент США приступит к своим обязанностям 20 января 2017 года.