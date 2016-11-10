Сборные Голландии и Бельгии сыграли вничью

Футболисты сборной Голландии в товарищеском матче сыграли вничью с командой Бельгии.

Встреча, прошедшая в среду в Амстердаме на «Амстердам-Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев точный удар с пенальти в конце первого тайма нанес Дави Классен. Гости отыгрались в конце второго тайма – отличился Янник Феррайра-Карраско.

Сборная Бельгии 13 ноября в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018, который состоится в России, дома сыграет с эстонцами. Голландцы в этот день на выезде встретятся с командой Люксембурга.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Голландия – Бельгия.