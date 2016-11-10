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Сборные Голландии и Бельгии сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Голландии в товарищеском матче сыграли вничью с командой Бельгии.

Встреча, прошедшая в среду в Амстердаме на «Амстердам-Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев точный удар с пенальти в конце первого тайма нанес Дави Классен. Гости отыгрались в конце второго тайма – отличился Янник Феррайра-Карраско.

Сборная Бельгии 13 ноября в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018, который состоится в России, дома сыграет с эстонцами. Голландцы в этот день на выезде встретятся с командой Люксембурга.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Голландия – Бельгия.

Матч

Голландия - Бельгия - 1:1 (1:0)

Голы

Классен 38 (1:0 - пен.). Карраско 82 (1:1).

Состав

Голландия: Стекеленбург, Брума, ван Дейк, Велтман, Блинд Д., Классен (Бренет, 46), Вейналдум (Базур, 87), Схаарс (Класи, 17), Снейдер (де Вильенья, 74), Янссен (Дост, 27), Ленс (Депай, 66)

Бельгия: Миньоле, Компани, Менье (Фокет, 46), Симан, Вертонген, Азар Э., Дефур (Тьелеманс, 84), Витсель, де Брюйне (Азар Т., 63), Карраско, Мертенс (Лукаку Р., 62)

Предупреждения:

Классен, 29; Велтман, 58 - Вертонген, 37; Карраско, 58

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

09 ноября 22:45, Амстердам Арена, Текстовая трансляция

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