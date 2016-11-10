23 очка Шведа помогли «Химкам» в гостях уверенно обыграть «Бильбао»
Баскетболисты испанского «Бильбао» в домашнем
матче пятого тура группового этапа Кубка Европы проиграли подмосковным «Химкам».
Встреча, прошедшая в среду в Бильбао на паркете
арены «Ла Касилья», завершилась победой химчан со счетом 91:72. В составе
российской команды 23 очка набрал защитник Алексей Швед.
Таким образом, «Химки» одержали третью победу в
турнире и вышли в лидеры группы, обойдя по дополнительным показателям немецкую «Альбу».
У «Бильбао» по-прежнему в активе одна виктория.
В следующем матче турнира «Химки» 16 ноября на выезде встретятся с клубом «Летувос Ритас».
Матч
Место и дата
09 ноября 22:30, Бильбао Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически