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23 очка Шведа помогли «Химкам» в гостях уверенно обыграть «Бильбао»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты испанского «Бильбао» в домашнем матче пятого тура группового этапа Кубка Европы проиграли подмосковным «Химкам».

Встреча, прошедшая в среду в Бильбао на паркете арены «Ла Касилья», завершилась победой химчан со счетом 91:72. В составе российской команды 23 очка набрал защитник Алексей Швед.

Таким образом, «Химки» одержали третью победу в турнире и вышли в лидеры группы, обойдя по дополнительным показателям немецкую «Альбу». У «Бильбао» по-прежнему в активе одна виктория.

В следующем матче турнира «Химки» 16 ноября на выезде встретятся с клубом «Летувос Ритас».

Матч

Бильбао - Химки - 72:91

Место и дата

09 ноября 22:30, Бильбао Арена, Онлайн-трансляция

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