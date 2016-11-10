Казанский «Зенит» лишь в пяти сетах обыграл «Газпром-Югру»
Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Газпром-Югру» из Сургута в перенесенном
матче пятого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась
победой хозяев паркета в пяти партиях со счетом 3:2 (25:18, 24:26, 26:28,
25:22, 15:13). Встреча продолжалась почти два с половиной часа.
Таким образом, «Зенит» впервые в сезоне понес
очковые потери. У клуба из Казани 20 очков. Он по-прежнему лидирует в
чемпионате России. У «Газпрома-Югры» стало 11 очков. Этот клуб идет восьмым.
«Зенит» сыграет в следующем матче чемпионата
России в Новом Уренгое с «Факелом», а «Газпром-Югра» - в Белгороде с «Белогорьем».
Игры состоятся 12 ноября.
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