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Казанский «Зенит» лишь в пяти сетах обыграл «Газпром-Югру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Газпром-Югру» из Сургута в перенесенном матче пятого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась победой хозяев паркета в пяти партиях со счетом 3:2 (25:18, 24:26, 26:28, 25:22, 15:13). Встреча продолжалась почти два с половиной часа.

Таким образом, «Зенит» впервые в сезоне понес очковые потери. У клуба из Казани 20 очков. Он по-прежнему лидирует в чемпионате России. У «Газпрома-Югры» стало 11 очков. Этот клуб идет восьмым.

«Зенит» сыграет в следующем матче чемпионата России в Новом Уренгое с «Факелом», а «Газпром-Югра» - в Белгороде с «Белогорьем». Игры состоятся 12 ноября.

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