Матч сборных России и Катара рассудит бригада Павла Балая
Румынская бригада судей во главе с Кристианом
Павлом Балаем назначена на товарищеский матч сборной России против команды
Катара, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
В четверг в контрольном матче сыграют сборные России и Катара.
Их матч пройдет в Дохе на стадионе «Аль Садд» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Судья:
Павел Кристиан Балай (Румыния)
Место и дата
10 ноября 19:00, , Текстовая трансляция
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