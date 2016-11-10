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Матч сборных России и Катара рассудит бригада Павла Балая

Источник:  РФСКомментарии

Румынская бригада судей во главе с Кристианом Павлом Балаем назначена на товарищеский матч сборной России против команды Катара, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В четверг в контрольном матче сыграют сборные России и Катара.

Их матч пройдет в Дохе на стадионе «Аль Садд» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. 

Матч

Россия - Катар

Судья:

Павел Кристиан Балай (Румыния)

Место и дата

10 ноября 19:00, , Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Катар – Россия?

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