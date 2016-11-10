Владислав Третьяк: Ковальчук имеет все возможности играть в НХЛ, вопрос в его желании
Президент
Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что нападающий СКА Илья
Ковальчук имеет все возможности вернуться в Национальную хоккейную лигу, дело
только в его желании.
«Вы же
видите, (Александр) Радулов уехал и показывает там хороший хоккей. Но он и тут
показывал сильный хоккей. У Ковальчука
прошлый сезон был провальным. Сейчас он стал выравниваться, у него все есть,
Илья – профессионал. Думаю, все зависит от него. Если хочет играть в НХЛ,
играть в сборной, все сейчас зависит только от него. Возможности есть, дело в
желании, в трудолюбии», - приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.
В среду Ковальчук заявил, что допускает возможность возвращения в НХЛ после завершения действия его контракта со СКА. Соглашение форварда с российским клубом истекает в конце нынешнего сезона.