Владислав Третьяк: Ковальчук имеет все возможности играть в НХЛ, вопрос в его желании

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что нападающий СКА Илья Ковальчук имеет все возможности вернуться в Национальную хоккейную лигу, дело только в его желании.

«Вы же видите, (Александр) Радулов уехал и показывает там хороший хоккей. Но он и тут показывал сильный хоккей. У Ковальчука прошлый сезон был провальным. Сейчас он стал выравниваться, у него все есть, Илья – профессионал. Думаю, все зависит от него. Если хочет играть в НХЛ, играть в сборной, все сейчас зависит только от него. Возможности есть, дело в желании, в трудолюбии», - приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

В среду Ковальчук заявил, что допускает возможность возвращения в НХЛ после завершения действия его контракта со СКА. Соглашение форварда с российским клубом истекает в конце нынешнего сезона.