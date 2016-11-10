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Владислав Третьяк: Ковальчук имеет все возможности играть в НХЛ, вопрос в его желании

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что нападающий СКА Илья Ковальчук имеет все возможности вернуться в Национальную хоккейную лигу, дело только в его желании.

«Вы же видите, (Александр) Радулов уехал и показывает там хороший хоккей. Но он и тут показывал сильный хоккей. У Ковальчука прошлый сезон был провальным. Сейчас он стал выравниваться, у него все есть, Илья – профессионал. Думаю, все зависит от него. Если хочет играть в НХЛ, играть в сборной, все сейчас зависит только от него. Возможности есть, дело в желании, в трудолюбии», - приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

В среду Ковальчук заявил, что допускает возможность возвращения в НХЛ после завершения действия его контракта со СКА. Соглашение форварда с российским клубом истекает в конце нынешнего сезона.

Матч

Динамо - СКА - 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы:

Рылов (Шипов, Фёдоров), 8:30 (1:0). Чудинов (Шипачёв, Гусев), 10:03 (1:1). Галимов 31:52 (2:1). Кетов (Шипачёв, Хафизуллин), 43:16 (2:2). Белов (Шипачёв, Гусев), 44:46 (2:3 - бол.).

Место и дата

09 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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