Владислав Третьяк: России нужно выиграть Кубок Первого канала, после можно экспериментировать
Президент
Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что главный тренер сборной
России Олег Знарок должен взять самых лучших и опытных игроков на Кубок Первого
канала, потому что нужна только победа в честь 70-летия российского хоккея.
«Знарок
должен взять самых лучших и самых опытных, потому что нам нужна победа! 70 лет
хоккею. У себя нам надо обязательно выиграть. Мы должны попраздновать. Именно в
декабре нам надо выиграть, а потом уже можно экспериментировать. Потому что
болельщики не поймут даже второго места», - приводит «Р-Спорт» слова
Третьяка.
Первый официальный
матч чемпионата СССР по хоккею был сыгран 22 декабря 1946 года. В рамках
юбилейного сезона ФХР проведет памятные мероприятия и церемонии чествования в
рамках Кубка Первого канала, который состоится в декабре.