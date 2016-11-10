Владислав Третьяк: России нужно выиграть Кубок Первого канала, после можно экспериментировать

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что главный тренер сборной России Олег Знарок должен взять самых лучших и опытных игроков на Кубок Первого канала, потому что нужна только победа в честь 70-летия российского хоккея.

«Знарок должен взять самых лучших и самых опытных, потому что нам нужна победа! 70 лет хоккею. У себя нам надо обязательно выиграть. Мы должны попраздновать. Именно в декабре нам надо выиграть, а потом уже можно экспериментировать. Потому что болельщики не поймут даже второго места», - приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Первый официальный матч чемпионата СССР по хоккею был сыгран 22 декабря 1946 года. В рамках юбилейного сезона ФХР проведет памятные мероприятия и церемонии чествования в рамках Кубка Первого канала, который состоится в декабре.