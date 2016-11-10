«Коламбус» дожал «Анахайм», Бобровский отразил 30 бросков

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Анахайм».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Бун Дженнер, Брэндон Саад и Зак Веренски. У гостей отличился Рикард Ракелль и Ник Ритчи.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 30 из 32 бросков в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 11 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Бостоном», а «Анахайм» 11 ноября в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».