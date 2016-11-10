«Коламбус» дожал «Анахайм», Бобровский отразил 30 бросков
Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем
матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Анахайм».
Встреча, прошедшая в Коламбусе на
льду «Нейшнвад-Арены», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев
льда. В их составе по шайбе забросили Бун Дженнер, Брэндон Саад и Зак Веренски.
У гостей отличился Рикард Ракелль и Ник Ритчи.
Российский вратарь «Коламбуса»
Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 30 из 32 бросков в створ.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 11 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Бостоном», а «Анахайм» 11 ноября в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».
Матч
Коламбус - Анахайм - 3:2 О.Т. (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Голы:
Дженнер (Хартнелл, Эткинсон), 1:23 (1:0). Саад (Джонсон, Мюррей), 5:29 (2:0). Ракелль (Фаулер, Мэнсон), 37:21 (2:1). Ритчи (Крамаросса), 41:25 (2:2). Веренски (Саад, Веннберг), 61:21 (3:2).
Место и дата
10 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция