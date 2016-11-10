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«Коламбус» дожал «Анахайм», Бобровский отразил 30 бросков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Анахайм».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Бун Дженнер, Брэндон Саад и Зак Веренски. У гостей отличился Рикард Ракелль и Ник Ритчи.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 30 из 32 бросков в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 11 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Бостоном», а «Анахайм» 11 ноября в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».

Матч

Коламбус - Анахайм - 3:2 О.Т. (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы:

Дженнер (Хартнелл, Эткинсон), 1:23 (1:0). Саад (Джонсон, Мюррей), 5:29 (2:0). Ракелль (Фаулер, Мэнсон), 37:21 (2:1). Ритчи (Крамаросса), 41:25 (2:2). Веренски (Саад, Веннберг), 61:21 (3:2).

Место и дата

10 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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