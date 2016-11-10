Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Сент-Луисом»

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Мариан Госса и Артемий Панарин. У хозяев отличился Алекс Пьетранджело.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл почти 19 минут, нанес четыре броска, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду почти девять минут, выиграл четыре вбрасывания из семи, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 17 минут, нанес шесть бросков, один из которых оказался голевым, отдал результативный пас, применил один силовой прием, схлопотал пять минут штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 11 ноября в 05:00 (мск) на выезде сыграет с «Нэшвиллом», а «Чикаго» 12 ноября в 05:30 (мск) примет «Вашингтон».