Гроссмейстер Смагин: Карякин – это Карпов сегодня

Гроссмейстер, вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин заявил, что у Сергея Карякина есть все шансы навязать Магнусу Карлсену серьезную борьбу в противостоянии за шахматную корону.

– Сергей – это не просто сильный шахматист, это полноценный продукт советской школы. У него очень правильное позиционное понимание игры. Я даже больше скажу: когда ему было только 20 лет, уже тогда все отмечали сходство его стиля со стилем Анатолия Карпова. Уже одно это говорит, на какой элитный уровень он поднялся.

Потом он отступил назад немного, начал экспериментирова ть. Не всегда это приводило к победам. Но в последние года два он вернулся к тому, с чего начинал. У него сейчас не по годам такая гроссмейстерская манера, очень уж солидная. Знаете, в чем она выражается? Если ничья – то ничья на все сто процентов. А если шанс, хотя бы маленький есть – надо использовать.

За счет чего он может победить? За счёт психологии в том числе. Дело в том, что с нервами у него как раз всё нормально. Так что цепляться за матч он будет, – заявил Смагин.