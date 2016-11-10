Гроссмейстер Смагин: Карякин – это Карпов сегодня
Гроссмейстер, вице-президент Шахматной
федерации Москвы Сергей Смагин заявил, что у Сергея Карякина есть все шансы
навязать Магнусу Карлсену серьезную борьбу в противостоянии за шахматную
корону.
– Сергей – это не просто сильный
шахматист, это полноценный продукт советской школы. У него очень правильное
позиционное понимание игры. Я даже больше скажу: когда ему было только 20 лет,
уже тогда все отмечали сходство его стиля со стилем Анатолия Карпова. Уже одно
это говорит, на какой элитный уровень он поднялся.
Потом он отступил назад немного, начал
экспериментирова
За
счет чего он может победить? За счёт психологии в том числе. Дело в том, что с
нервами у него как раз всё нормально. Так что цепляться за матч он будет, – заявил Смагин.