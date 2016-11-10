Александр Халифман: Дебюты – не сильнейшая сторона Карлсена

В преддверии матча на первенство мира по шахматам экс-чемпион мира Александр Халифман нашел слабые стороны у Магнуса Карлсена.

- Давайте начнем с дебютной подготовки. Что скажете о Карлсене?

- Дебютная подготовка у него специфическая. Она не является его сильнейшей стороной, но и недооценивать этот компонент у Карлсена тоже нельзя. Потому что он по особенному к этому относится – старается идти на неудобные и незнакомые противнику позиции. Но глубины там не видно. Если вообще можно говорить об уязвимости Карлсена, то его нужно ловить именно в дебюте. Дебюты - не сильнейшая сторона Карлсена.

- Как оцените дебютную подготовку Карякина?

- У Сергея всегда была глубокая дебютная подготовка. Но матч для него – новый жанр. Ему придется поработать очень мощно. Исход матча во многом зависит от того, как Сергей и его штаб поработали над дебютами. Если работа проделана хорошая, то это может стать его мощным козырем.